На Олега Меньшикова подали в суд из-за квартиры

Художественный руководитель Театра Ермоловой, известный актер Олег Меньшиков оказался втянутым в судебную тяжбу из-за квартиры. Об этом сообщает онлайн-издание Starhit со ссылкой на источник в Хамовническом суде Москвы, где слушается дело.

Речь идет об апартаментах площадью 171 квадратный метр в одном из домов центра Москвы. «Истица обратилась в Хамовнический суд еще в прошлом году», — рассказали изданию в суде, уточнив, что Светлана Савицкая и ее супруг Владимир были собственниками недвижимости в девяностые годы. Затем супруги развелись, при этом имущество они не делили.

«Случайно узнав, что экс-супруг скончался еще в 1998 году, а квартиру в 2005-м приобрел Меньшиков, женщина решила через суд потребовать признать договор купли-продажи недействительным и вернуть ей половину площади», — пишет издание.

Источник Starhit в Хамовническом суде отмечает, что сам Меньшиков на слушаниях по делу ни разу замечен не был.

Ранее в СМИ сообщалось о том. что Олег Меньшиков владеет квартирой в одном из «сталинских» домов на Фрунзенской набережной (район Хамовники).

В 2013 году стало известно, что одна из жительниц Киева, пенсионерка Валентина Бондаренко, решила переписать на Олега Меньшикова свою двухкомнатную квартиру в одном из спальных районов украинской столицы. Женщина отметила, что является многолетней поклонницей творчества артиста, и давно планировала передать ему право собственности на свою недвижимость.

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