Никита Михалков откроет барбершоп «Сибирский цирюльник»

В сети анонсировали открытие барбершопа «Сибирский цирюльник». Проморолик появился на одноименном YouTube-канале в понедельник, 25 сентября.

Автором проекта заявлен режиссер Никита Михалков. Его профиль изображен на логотипе барбершопа.

Судя по обратному отсчету на сайте заведения, «Сибирский цирюльник» откроется около 14:00 в четверг, 28 сентября. Другие подробности не уточняются.

Михалков выступил режиссером фильма «Сибирский цирюльник», который вышел в 1998 году. Главные роли исполнили Олег Меньшиков, Джулия Ормонд и Ричард Харрис.