Информацию о попадании Олега Меньшикова в реанимацию из-за алкоголя опровергли

В Театре имени М.Н. Ермоловой опровергли информацию о том, что актер Олег Меньшиков попал в реанимацию. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Вы что, с ума сошли? Какая реанимация? Олег Евгеньевич еще до закрытия прежнего сезона собирался обследоваться, но все руки не доходили: то выпуск спектакля, репетиции, а тут еще такое горе у нас — любимая наша актриса (Александра Назарова — прим. «Ленты.ру»)умирает», — заявили журналисту издания в театре.

Ранее сообщалось, что артисту стало плохо после употребления алкоголя.

О смерти народной артистки России Назаровой стало известно 20 августа. Ей было 79 лет. Причиной смерти, по словам заместителя художественного руководителя московского Театра имени Ермоловой Галины Боголюбовой, стали проблемы с легкими.

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