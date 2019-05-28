Сотни детей провалились под сцену и попали на видео

dailymail.co.uk

В театре городского округа Чжанчжоу, провинция Фуцзянь, во время танцевального кастинга обрушилась сцена. По информации издания Daily Mail, один ребенок погиб.

Инцидент произошел в субботу, 25 мая, во время прослушиваний. На кадрах видно, как около сотни детей и взрослых собираются на сцене, демонстрируя на камеру полученные за выступления награды. В следующие секунды центральная часть сцены рушится, и артисты проваливаются в яму.

На место прибыла бригада пожарных и в течение 20 минут спасала пострадавших. В результате падения погиб 13-летний ребенок. 14 танцоров, в том числе пять взрослых, получили травмы. Двое из них находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за большого скопления людей. Один из организаторов прослушивания по фамилии Юань заключил, что сцена была слишком «старая».

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