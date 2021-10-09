СК начал проверку по факту гибели актера на сцене Большого театра

Следственный комитет России начали проверку по факту гибели артиста Евгения Кулеша на сцене Большого театра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

«По данному факту Тверским межрайонным следственным отделом следственного управления проводится доследственная проверка», — отметила она. Следователи работают на месте происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Прокуратура Москвы также начала проверку в связи с гибелью артиста. Отмечается, что на месте находится исполняющая обязанности заместителя Тверского межрайонного прокурора Дарья Жабина.

Ранее стало известно, что во время спектакля артист отодвигал расположенный на сцене трон, в это время должна была начать спускаться декорация. О гибели Кулеша сообщалось вечером 9 октября. Он погиб на сцене Большого театра во время показа оперы «Садко».

