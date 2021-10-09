Раскрыты подробности гибели артиста из-за ЧП в Большом театре

ТАСС: артист Большого театра Кулеш пошел не в ту сторону во время спуска декорации и погиб

В субботу, 9 октября, 37-летний артист мимического ансамбля Евгений Кулеш погиб на сцене Большого театра во время показа оперы «Садко» из-за ЧП с декорациями. Подробности произошедшего раскрыл ТАСС источник в правоохранительных органах.

37 лет было погибшему Евгению Кулешу

По словам собеседника, артист пошел не в ту сторону во время спуска декорации. После случившегося Кулеша пытались реанимировать, но спасти его не удалось. Один из зрителей сообщил, что спектакль начался с показа видеозаписи, после чего на сцену вышли два артиста, и с разных сторон начали появляться декорации.

Вместо того, чтобы пройти вперед — в сторону зрителей, он пошел не в ту сторону и попал под декорацию, которая спускалась сверху источник в правоохранительных органах о гибели актера на сцене Большого театра

«Вызовите скорую. Здесь кровь!»

Очевидцы трагедии сначала восприняли происходящее на сцене как часть спектакля. Спектакль остановили, затем объявили антракт, а после выступление отменили.

Спектакль прервали словами: "Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!" Сначала мы подумали, что это часть спектакля. Был объявлен антракт, а потом сообщили об отмене спектакля очевидец о гибели артиста Евгения Кулеша

Еще одна зрительница поделилась на своей странице в Instagram фото с закрытыми кулисами и подписью «кого-то зашибло кулисой».

Причина смерти

Как сообщило издание Baza в своем Telegram-канале, Кулеш, на которого во время спектакля опустилась декорация, скончался на месте в результате открытого перелома черепа.

По данным издания, конструкция ударила по голове 37-летнему артисту. Позже в Telegram-канале «112» появилась видеозапись с моментом гибели актера.

На кадрах видно, как декорация в виде дома опускается на сцену, в то время как артист отодвигает «трон». В этот момент другие актеры пытались предупредить его, прокричав, чтобы он отбежал. «Стоп! Стоп! Стоп! Быстрее скорую сюда!», — слышны крики коллег на записи. Однако артист не услышал их из-за шума. В результате на него упали декорации, придавив шею. Кулеш скончался прямо на глазах зрителей.

2 тонны вес декораций, упавших на Евгения Кулеша

Проверки

В этот же вечер прокуратура Москвы опубликовала в своем Telegram-канале первые кадры с места трагедии. На фотографиях видна часть сцены и почти полностью опущенные декорации к спектаклю «Садко». В связи с гибелью артиста начата проверка. В «Большом» также сообщили, что на месте ЧП сейчас работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова подтвердила ТАСС, что следственный комитет России начал проверку по факту гибели Кулеша на сцене Большого театра.

По данному факту Тверским межрайонным следственным отделом следственного управления проводится доследственная проверка Юлия Иванова о гибели артиста Кулеша на сцене Большого театра

Отмечается, что на месте происшествия находится исполняющая обязанности заместителя Тверского межрайонного прокурора Дарья Жабина.