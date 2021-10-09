Названа возможная причина смерти артиста на сцене Большого театра

Артист Кулеш погиб от открытого перелома черепа после ЧП с декорацией в Большом театре

Артист Евгений Кулеш, на которого во время спектакля на сцене Большого театра опустилась декорация, скончался на месте в результате открытого перелома черепа. Возможную причину называет издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, конструкция ударила по голове 38-летнему артисту.

Уточняется, что Кулеш работал в Большом театре артистом миманса с 2002 года. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку в связи с гибелью артиста.

Ранее стало известно, что во время спектакля артист отодвигал расположенный на сцене трон, в это время должна была начать спускаться декорация. О гибели Кулеша сообщалось вечером 9 октября. Он погиб на сцене Большого театра во время показа оперы «Садко».