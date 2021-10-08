Российский актер рассказал о «системе условных знаков» в Москве

Российский актер Олег Фомин рассказал, как во время учебы в Москве мог попасть в некоторые московские квартиры с помощью «системы условных знаков». Подробностями актер поделился с изданием «Москвич Mag».

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Во время учебы в театральном училище Фомин подрабатывал дворником и мыл подъезды на улице Щусева, ему предоставляли комнату в коммунальной квартире. Актер также проводил время в коммуналках около театра сатиры. Однако просто так посетить квартиры было нельзя.

«Было безумно интересно: проходишь мимо красивого здания, потом идешь во двор, тебе говорят, какую дверь надо открыть, заходишь, а там огромные коммуналки, в которых нелегально или полулегально живут люди. Ты можешь остановиться у них, посидеть, поболтать, переночевать. И таких домов, как будто из параллельной жизни, было много», — пояснил актер.

В апреле звезда фильма «Бумер» Андрей Мерзликин рассказал о квартире на улице Мосфильмовской в столичном районе Раменки. Съемное жилье получило известность, так как оно передавалось от одного актера к другому. По словам Мерзликина, однажды он фактически унаследовал объект.