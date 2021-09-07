Российская актриса назвала Москву маленькой деревней

Звезда фильма «Остров» Павла Лунгина Виктория Исакова рассказала о своем видении Москвы. Артистка сравнила российскую столицу с европейскими городами и объяснила, почему называет ее маленькой деревней. Интервью со знаменитостью опубликовало издание «Москвич Mag».

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Актриса театра и кино рассказала, что родилась в Дагестане, а в столицу переехала с семьей, когда уже училась в школе. Исакова поделилась, что в юности все шумные тусовки прошли мимо нее, потому что четыре раза в неделю были занятия с репетиторами. Поступив в театральный институт, будущая артистка окунулась в бурную студенческую жизнь: подрабатывала официанткой, успела потаксовать, посещала клубы, в том числе популярные тогда «Пилот» и «Сохо». К 44 годам актриса пришла к выводу, что теперь ей больше всего нравится «спокойная» Москва.

«Мое восприятие города меняется от взросления. Все, что касается работы, довольно насыщенно, поэтому свою бытовую жизнь я выстраиваю таким образом, чтобы мне было комфортно. Уже никаких клубов. Крайне редко куда-то выползаю. Где именно мне комфортно? По-прежнему все крутится вокруг моей театральной жизни: центр — Тверской бульвар, Пушкинская, Патриаршие пруды. Несмотря на то, что я загородный житель, я все равно каждый день приезжаю на работу. Моя вотчина — это театр, в котором у меня есть свое гнездышко», — пояснила Исакова.

Звезда отметила, что Москва не такая большая, какой может показаться, но в отличие от европейских городов в российской столице сильнее ощущается атмосфера тесноты в общественных местах. «В Европе приходишь в любой ресторанчик, столы стоят очень тесно, но вообще не раздражает, что у тебя практически на носу соседний столик и ты слышишь, о чем говорят люди. В Москве всегда хочется забиться в уголок, чтобы рядом никого не было, хочется защититься от чужой информации и защитить свою, чтобы никто не стал свидетелем твоих секретов, а у нас у всех куча тайн. Несмотря на то что Москва огромная, она очень маленькая. Огромный город, который в результате — маленькая деревня», — добавила актриса.

Исакова рассказала журналистам, что ей нравится гулять пешком в центре столицы, а нелюбимых районов у нее нет. Знаменитость уверена, что все люди сами формируют комфортный для себя микромир, где поесть, провести время с друзьями. «Часто можно услышать: "Вот, какое-то Чертаново… ", но в моем случае это не про нелюбимые районы, а скорее про те, которые я не знаю», — поделилась актриса, добавив, что если бы решилась переехать из Москвы, то выбрала бы Париж.

В июле 2021 года нелюбимые районы столицы перечислила российская певица Лада Дэнс. Звезда шоу-бизнеса призналась, что предпочитает проводить время на Чистых прудах, где расположена ее квартира. В спальных и промышленных районах Москвы Дэнс не нравится архитектура и экологическая обстановка.