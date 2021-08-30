Белорусская актриса сравнила Москву с цунами

Белорусская актриса, известная по роли в фильме «Герда», Анастасия Красовская рассказала о жизни в Москве, сравнив быстрый ритм города с водной стихией. Своим мнением артистка поделилась с изданием «Москвич Mag».

Красовская проживает в российской столице в течение года. В разговоре она поделилась своими наблюдениями, отметив, что ее «не отпускает ощущение потока, цунами». Она пытается привыкнуть к жителям и «отделить» их от города. «Поэтому единственное, чего мне здесь пока не хватает, — спокойствия», — сказала актриса.

В столице артистке нравится маршрут от Киевского вокзала до киностудии «Мосфильм». Однако ее пугает дорожное движение, из-за интенсивности которого она не рискует сесть за руль, хотя имеет права. Поэтому Красовская предпочитает передвигаться пешком.

Ранее о качестве дорог Москвы высказалась заслуженная артистка России Татьяна Лютаева. По ее словам, мэр Сергей Собянин улучшил дорожную систему в столице, создав различные варианты маршрутов. Артистка посчитала, что подобный подход разгрузил инфраструктуру.