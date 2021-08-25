Обладатель «Золотой пальмовой ветви» назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком

Российский художник-мультипликатор, обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля Гарри Бардин рассказал, чем для него Москва лучше других городов. Преимущество российской столицы он назвал в интервью изданию «Москвич Mag».

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В разговоре Бардина попросили определить, в чем, по его мнению, Москва превосходит Нью-Йорк, Берлин, Париж и Лондон. Мультипликатор отметил, что ему нравятся все названные города, однако его хорошее отношение к российской столице определяется наличием недвижимости. «Но чем мне лучше Москва? Да тем, что у меня здесь есть квартира!» — заявил Бардин.

На данный момент мультипликатор проживает в центре столицы, в Хамовниках, которые называет любимым районом. Бардин владеет квартирой, другой недвижимости у него нет. К нелюбимым районам он отнес шоссе Энтузиастов, где находится «индустриальная Москва».

Ранее Москву с Нью-Йорком сравнила российская актриса Ольга Кабо. Американский город произвел на нее «подавляющее впечатление», она чувствовала себя некомфортно из-за высотных зданий. По словам артистки, подобное не случалось с ней в Москве, которая устроена «гармоничнее».