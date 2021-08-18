Звезда фильма «Гардемарины, вперед!» оценила качество дорог Москвы

Заслуженная артистка России, звезда ленты «Гардемарины, вперед!» Татьяна Лютаева высказалась об изменениях в инфраструктуре Москвы и оценила качество дорог. Своим мнением она поделилась в интервью изданию «Москвич Mag».

Артиста отметила, что в последнее время мэр Москвы Сергей Собянин стал наводить в городе порядок, улучшив дорожную систему. «Он правда разгрузил дороги, появились варианты маршрутов, как добраться до нужной точки, а не один вариант, и ты стоишь на этой МКАД и никуда не можешь повернуть», — считает Лютаева.

Актриса также назвала одним из своих нелюбимых районов столицы Таганку. Причиной ее негативного отношения стали местные дорожные развязки. «Раньше, когда я ездила за рулем, всегда там запутывалась», — поделилась Лютаева.

Ранее в разговоре с изданием режиссер Валерия Гай Германика не смогла дать конкретную оценку работе Собянина, сославшись на то, что не является специалистом в сфере городской инфраструктуры. Она также высказалась о нелюбимых районах столицы, к которым причислила те, что застроены новостройками.