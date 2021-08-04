Валерия Гай Германика рассказала об отношении к Собянину

Режиссер Валерия Гай Германика рассказала, как относится к деятельности мэра Москвы Сергея Собянина. Своим мнением она поделилась в интервью изданию «Москвич Mag».

Во время разговора Гай Германика не смогла дать конкретную оценку работе главы города. Свою позицию она аргументировала тем, что не является специалистом в сфере городской инфраструктуры.

«Никак не отношусь. Не знаю, как надо делать город лучше, поэтому не могу оценить то, что делает он. Я художник, могу существовать при любом политическом строе», — пояснила режиссер.

Гай Германика также рассказала о своих любимых районах столицы. К ним она отнесла центр Москвы. Среди нелюбимых оказались те, которые застроены новостройками. К ним режиссер отнесла Строгино. «Однотипные дома стоят как тетрис. Там нет истории», — пояснила она.

Ранее российская телеведущая и бывшая жена кинорежиссера Федора Бондарчука Светлана во время интервью поблагодарила Собянина за изменения в городе. Она отметила, что сегодня облик столицы сравним с тем, как улицы выглядели в старину. По словам Бондарчук, Собянин убрал «безумие» из города, включая палатки и обилие рекламы.