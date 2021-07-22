Бывшая жена Бондарчука поблагодарила Собянина за облик Москвы

Российская телеведущая и бывшая жена кинорежиссера Федора Бондарчука Светлана показала улицу, на которой прошло ее детство, и поблагодарила мэра Москвы Сергея Собянина за изменения в городе. Она поделилась подробностями в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала Fametime Tv.

Бондарчук отметила, что является коренной москвичкой и родилась в районе Рождественского бульвара. В разговоре Джугелия спросила, помнит ли телеведущая, как выглядел город в ее детские годы. По словам Бондарчук, облик столицы изменился за десятки лет и сегодня сравним с тем, как выглядели улицы в старину.

«То, что я сейчас вижу, очень похоже на ту старую Москву, которую я помню из своего детства. Спасибо, кстати, нашему мэру, который убрал вообще все это безумие, в котором мы прожили. 20 лет город жил в пластмассовых палатках, какой-то чудовищной рекламе. Вообще все было изуродовано», — поделилась Бондарчук.

Ранее изменения в облике российской столицы заметил немецкий автор Бернхард Шульц. Он сравнил темпы развития Москвы и Берлина и высоко оценил деятельность Собянина. В качестве примера Шульц привел строительство городских пространств и модернизацию улиц путем расширения тротуаров в Москве.