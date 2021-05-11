Гузеева назвала «лучший город земного шара»

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева назвала Санкт-Петербург лучшим городом земного шара. Своим мнением актриса поделилась в сторис Instagram.

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Гузеева рассказала подписчикам, что приехала в Санкт-Петербург вместе с дочерью Ольгой и подругой. Телеведущая сняла на видео Исаакиевский собор и поделилась эмоциями от пребывания в культурной столице. «Господи, как я счастлива! Лучший город земного шара», — отметила актриса.

Телеведущая также оказалась около дома, в котором проживала долгое время и родила там сына Георгия от второго мужа, грузинского актера Кахи Толордавы. Постояв у подъезда, Гузеева попросила нынешних жильцов пропустить ее внутрь и вскоре сняла на видео дверь квартиры, в которой жила. Актриса поблагодарила собственников и согласилась сделать фото на память.

Ранее Гузеева высказалась о громко разговаривающих в общественном транспорте людях. Она ответила на пост телеведущей Леры Кудрявцевой, которая рассказала о проблеме. «Хамы, Лер! Всегда об этом думаю. Хотят жить, как в Швейцарии, но сознание Шариковых», — заявила актриса.