Возлюбленная Виторгана высказалась о районах Москвы

Возлюбленная российского актера Максима Виторгана, актриса Нино Нинидзе рассказала о своих любимых районах Москвы. Своим мнением артистка поделилась с изданием «Москвич Mag».

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Одним из своих любимых мест Нинидзе считает Басманный район, включая Покровку, улицу Казакова, сад Баумана и «все старые улицы». С этими местами у актрисы связаны детские воспоминания. Нинидзе нравятся Зеленоград, Сокольники, а также Арбат, где в детстве мечтала принять участие в представлении.

«Старый Арбат — это как будто ты заходишь в магазин, где тысяча безделушек, и не знаешь, на что обратить внимание: где-то поют, где-то играют, тут выставка, там вкусная еда. Помню, как я, маленькая, увидев танцующую девочку, подумала: вот бы мне когда-нибудь так встать и станцевать на Арбате!», — высказалась актриса.

В июле 2021 года любимые и нелюбимый районы столицы назвала российская певица Лада Дэнс. Она предпочитает проводить время в центре, в районе Чистых прудов, где владеет квартирой. Отрицательную оценку со стороны артистки получили спальные и промышленные районы.