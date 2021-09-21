Рэпер Птаха рассказал о пользе обшарпанных районов

Рэпер Птаха заявил, что обшарпанные районы посещать полезно, чтобы понять свои корни

Российский рэпер Давид Нуриев, более известный как Птаха, рассказал о пользе посещений обшарпанных районов города. Своим мнением он поделился с изданием «Москвич Mag».

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Во время разговора Птаху попросили назвать его нелюбимые районы Москвы, однако рэпер не смог привести в пример ни одну локацию. «В этом городе нет не моих мест. Даже в обшарпанных районах бывает полезно бывать, чтобы понять, откуда ты, откуда берут начало твои корни», — пояснил артист.

Птаха также предложил изменить облик спальных районов города. Он призвал обращать внимание не на дизайн домов, а на инфраструктуру районов. «И разговор не о том, чтобы перекрасить дома в разноцветные, а чтобы работать с молодежью: создавать досуговые центры. Больше площадок — меньше питейных. Нужно уделять внимание будущему, а не настоящему», — пояснил рэпер.

Ранее в разговоре с изданием свои нелюбимые районы Москвы назвала российская певица Лада Дэнс. Отрицательную оценку со стороны артистки получили спальные и промышленные районы. Свое отношение Дэнс связала с внешним видом зданий и экологической обстановкой.