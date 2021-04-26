Звезда «Бумера» рассказал о передаваемой среди актеров квартире

Российский актер, звезда фильма «Бумер» Андрей Мерзликин рассказал о квартире, которая передается от одного артиста к другому. Жилплощадь расположена в одном из районов Москвы. Об этом сообщает газета «На Западе Москвы».

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В интервью Мерзликин рассказал о жизни в начале карьеры. Актер снимал квартиру на улице Мосфильмовской в столичном районе Раменки. «Я ее "унаследовал" — у нас, у актеров, съемное жилье друг другу передается. В той квартире много кто из артистов жил», — пояснил Мерзликин. Вскоре он передал жилплощадь другому актеру, однако не уточнил, кому.

До того как актер начал сниматься в фильмах, он также проживал в квартире, которая находилась в доме напротив входа в здание киностудии «Мосфильм». Мерзликин заметил, что вскоре после переезда оттуда его стали приглашать на работу в киноиндустрии. Он назвал произошедшее иронией судьбы.

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