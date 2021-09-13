Российский чиновник сравнил Москву с Берлином и Парижем

Глава московского муниципального округа Тверской Яков Якубович сравнил, как развиваются Москва и европейские города. Своими выводами чиновник поделился с изданием «Москвич Mag».

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В интервью Якубовича попросили определить, в чем, по его мнению, Москва лучше Нью-Йорка, Берлина, Парижа и Лондона. Он отметил, что не был ни в одном из четырех названных городов, однако они превосходят столицу России во многих вопросах. «Это и пробки, и тотальный контроль, и недостаток велоинфраструктуры, бесконечная стройка. В Москве очень не хватает ощущения комфорта, который можно испытать в западноевропейском городе», — пояснил чиновник.

Глава округа также назвал подобное сравнение не совсем корректным, так как Москва относится к одним из крупнейших мегаполисов. По мнению Якубовича, российская столица «выигрывает» у азиатских мегаполисов, которые «похожи больше на муравейники с огромными небоскребами».

В июле 2021 года немецкий автор Бернхард Шульц в статье для газеты Tagesspiegel сравнил темпы развития Москвы и Берлина. По словам немца, изменения в российской столице происходят быстрее. Подобный вывод он сделал в том числе после пароходной прогулки по Москве-реке.