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18:24, 31 июля 2026 (обновлено: 18:32, 31 июля 2026)Россия

В МГУ отреагировали на информацию об утонувшем преподавателе

В МГУ опровергли информацию о том, что преподаватель Кржевов утонул
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

Информация о том, что заслуженный преподаватель Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Владимир Кржевов утонул, является недостоверной. Об этом заявила глава информационного отдела филфака вуза Ольга Гретчина, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что Кржевов утонул в районе озера Селигер.

«Сын пока опровергает, достоверной информации нет. Продолжаются поиски», — пояснила она.

Об исчезновении Кржевова в Тверской области стало известно ранее 31 июля. Исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ Алексей Козырев сообщал, что на месте пропажи преподавателя ведется масштабная поисковая работа с применением тепловизоров и коптеров.

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