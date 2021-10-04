На российской трассе фура задавила бегущего пенсионера и попала на видео

Водитель грузовика на участке трассы М-5 неподалеку от башкирской деревни Уптино задавил насмерть 85-летнего мужчину. Видео с места опубликовано в группе «Башкирия Online» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как сначала пенсионер идет перед фурой, затем ускоряется и начинает бежать. В этот момент грузовик его сбивает и пожилой человек пропадает под колесами. По всей вероятности, российский пенсионер оказался в «слепой зоне», то есть автомобилист мог его не заметить.

Виновник аварии скрылся с места происшествия, говорится в тексте публикации. Впоследствии его нашли с помощью записи с камер наблюдения и задержали в Саратовской области. Мужчина утверждает, что не заметил пожилого человека.

ГИБДД по Башкирии проводит проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в Зеленогорске в Красноярском крае на пешеходном переходе таксистка сбила пенсионера с собакой. На видеоролике видно, как пенсионер отлетает на несколько метров, а пес от удара несколько раз переворачивается в воздухе и падает на землю.