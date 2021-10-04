Россиянка на пешеходном переходе сбила пенсионера с собакой и попала на видео

В городе Зеленогорске Красноярского края на пешеходном переходе таксистка сбила пенсионера с собакой. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как переходящего дорогу с собакой мужчину сбивает автомобиль. Пенсионер отлетает на несколько метров, а пес от удара несколько раз переворачивается в воздухе и падает на землю.

В настоящее время пенсионер находится в больнице в тяжелом состоянии. Его собака погибла.

По данным канала, россиянка, находившаяся за рулем такси, была в трезвом состоянии. Женщина рассказала, что посмотрела на перекрестке направо, чтобы убедиться, что там нет машин. Когда она перевела взгляд обратно на дорогу и увидела пешехода, то уже не успела затормозить.

Отмечается, что женщина ехала за рулем без ремня безопасности и таксовала без лицензии. В отношении нее возбуждено уголовное дело. У нее уже имеется три неоплаченных штрафа за превышение скорости.

Ранее стало известно, что в Сыктывкаре россиянка за рулем Suzuki сбила восьмилетнего ребенка на пешеходном переходе и женщину, которая шла по обочине. После этого она врезалась в другой автомобиль.