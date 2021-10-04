Россиянин избил и похитил женщину из-за отказа знакомиться

В Санкт-Петербурге мужчина избил и попытался силой похитить женщину на автомобиле из-за ее отказа продолжить знакомство, рассказали РИА Новости в ГУМВД по региону.

Утром четвертого октября в полицию поступило сообщение о происшествии. Пострадавшая познакомилась с нарушителем на сайте знакомств. После первого свидания она выразила желание прекратить их общение, несмотря на настойчивость россиянина. После этого он решил совершить на нее нападение.

В Курортном районе около АЗС на Приморском шоссе у нее получилось выбраться из автомобиля. Она забежала и заперлась в туалете заправки, попросив персонал вызвать полицию. Злоумышленник скрылся, однако позднее его задержали вместе с подельником. Пострадавшая была госпитализирована с переломами носа и руки.

Ранее стало известно, что в Сочи пациент пришел на прием в больницу и попытался задушить врача-рентгенолога. В середине рабочего дня 47-летний россиянин зашел в кабинет и отдал свою карточку. Медик стала заполнять документы на компьютере. В это время к ней сзади подошел пациент, держа в руках ремень. Уточняется, что на просьбы отойти он не реагировал и начал душить врача.