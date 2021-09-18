Вооруженный тесаком россиянин напал на детей возле школы

В Батайске мужчина с 20-сантиметровым тесаком напал на школьников

В Ростовской области вооруженный тесаком мужчина напал на детей возле школы №9 в городе Батайск. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщает издание Battime.ru

По данным издания, длина холодного оружия в руках неизвестного составляла около 20 сантиметров. Мужчина в накинутой на голое тело куртке молча пошел в атаку на учеников средней школы возле автобусной остановки. Один из подростков распылил в нарушителя спокойствия газовый баллончик, сумев остановить атаку.

Мужчина был задержан прибывшими на место события полицейскими, однако позже был якобы отпущен из участка.

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