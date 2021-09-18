Из-за громкой музыки 20-летнего россиянина забили до смерти

В Минусинске россиянин до смерти забил парня, слушавшего на телефоне музыку

В Красноярском крае суд на два месяца арестовал россиянина, забившего до смерти 20-летнего жителя города Минусинск. Об этом в субботу, 18 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По данным следствия, конфликт произошел на улице Тимирязева, где потерпевший гулял в компании друзей и девушки. Молодые люди слушали на телефоне песню и громко подпевали. Встретившийся на пути подозреваемый выразил недовольство, из-за чего возникла ссора. В ходе драки 27-летний россиянин до смерти забил своего оппонента и после этого сбежал с места преступления.

Некоторое время спустя оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. СКР возбудил уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее смерть») УК РФ. В ходе проверки обвиняемый подробно рассказал о преступлении.

Ранее в Новосибирской области был задержан 57-летний россиянин, жестоко расправившийся в ходе бытовой ссоры с 47-летней бывшей сожительницей и ее восьмилетней дочерью.