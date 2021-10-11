Муж солистки «Винтажа» Плетневой разбился на мотоцикле

Бизнесмен Кирилл Сыров, муж солистки группы «Винтаж» Анны Плетневой, разбился на мотоцикле. Мужчина находится в реанимации, пишет Super.ru в своем Telegram-канале в понедельник, 11 октября.

Подробности аварии не раскрываются, о состоянии Сырова также ничего не известно. Отмечается, что Плетнева узнала о ДТП во время своего концерта, проходившего 10 октября. Певица заявила, что ее супруг находится под наблюдением врачей, которые держат «все под контролем». Она подтвердила, что Сыров находится в реанимации.

В июне 2019 года стало известно, что Плетнева страдает диссоциативным расстройством личности.

44-летняя Анна Плетнева выступала в составе группы «Лицей» с 1997-го по 2005 год. В 2006 году она вместе с композитором Алексеем Романоф создала коллектив «Винтаж».