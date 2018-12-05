Солистка группы «Винтаж» назвала поставленный «убивающий» диагноз

Вокалистка группы «Винтаж» Анна Плетнева назвала диагноз, который ей поставили врачи после госпитализации. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram.

По ее словам, доктора обнаружили у нее бактерии легионеллы, способные провоцировать легочные заболевания. «От этой болезни по сей день погибают 20 процентов заболевших из-за того, что не могут установить правильно диагноз», — поделилась вокалистка «Винтажа».

Плетнева поблагодарила врачей за своевременную реакцию и правильно поставленный диагноз. Она отметила, что идет на поправку. Певица также проанонсировала ближайший концерт, который пройдет 8 декабря в Казани.

27 ноября сообщалось о госпитализации Анны Плетневой. До этого певица неделю страдала от удушающих приступов кашля и принимала таблетки в увеличенных дозах, чтобы иметь возможность петь, отмечали ее представители.

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