В российском городе несколько иномарок провалились под землю

В Новосибирске несколько припаркованных авто провалились под асфальт в яму с кипятком

В среду, 13 октября, в Новосибирске несколько припаркованных автомобилей провалились в огромную яму с кипятком, которая образовалась в асфальте. Фото и видео с места ЧП опубликовали в городском паблике «Нетипичный Новосибирск» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что авто почти полностью ушли под землю, при этом из пробоины в асфальте идет пар. По данным очевидцев, инцидент произошел возле бизнес-центра по адресу Фрунзе, 88, людей в машинах не было. В яме с горячей водой оказались минивэн Toyota Corolla Spacio, иномарки Lexus и Nissan Juke.

«В 13:00 произошел прорыв на магистральном трубопроводе. Из-за размыва грунта образовалась яма, что стало причиной ДТП. Ответственность СГК застрахована, ущерб будет компенсирован автовладельцам. В настоящее время поврежденный участок отключен, в контуре отключения 21 многоквартирный дом и три больницы. До утра 14 октября планируем устранить повреждение», — прокомментировали ситуацию в энергоснабжающем и коммунальном предприятии СГК журналистам портала sib.fm. Место ЧП по улице Фрунзе в Новосибирске оцепили сигнальными лентами, там работает спецтехника.

В 2020 году в Новоалтайске из-за аналогичной ситуации провалилась под землю машина директора компании «Тепловые сети». В огромную дыру в асфальте угодила половина авто. Пользователи соцсети «ВКонтакте» тогда обсудили ситуацию, пошутив про карму директора.