Машина российского чиновника провалилась под землю

Машина российского чиновника Александра Адодина, который занимает должность директора «Тепловых сетей» в Новоалтайске, провалилась под землю. Причиной аварии стал прорыв водопроводной трубы, сообщает «Комсомольская правда».

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Инцидент произошел в воскресенье, 11 октября, перед въездом на территорию предприятия. В асфальте образовалась большая дыра, куда попала половина машины. Оказалось, что вода размыла грунт и обрушила покрытие дороги. Местные жители обсудили аварию в комментариях под публикацией в сообществе «Barnaul 22» в соцсети «ВКонтакте», где пошутили про карму директора. Некоторые пользователи также предположили, что таким образом в городе начали проводить метро, а другие сравнили дыру с подземной парковкой.

Вскоре Адодин прокомментировал произошедшее. «Повезло, что это случилось со мной, а не с кем-то еще. Кто-то мог влететь туда на большой скорости. Машина не сильно пострадала — по сути, только бампер. Вытащили ее тоже очень аккуратно. Скорее было неприятно читать все эти комментарии», — отметил директор.

Подобный случай произошел в июле 2020 года в Калининграде. На одной из недавно отремонтированных улиц под землю провалился автомобиль. Он ехал по проезжей части, и внезапно под его колесами образовалась яма. После падения машина начала дымиться, к ней подбежали пешеходы, которые помогли водителю выбраться наружу.

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