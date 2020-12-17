Самосвал в российском городе провалился в огромную яму

Самосвал в городе Томске провалился в огромную дорожную яму на улице Беринга. В углубление попали задние колеса грузовой машины. Местные жители сообщили о произошедшем в сообществе «Регион-70 | Томск» в соцсети «ВКонтакте» и обсудили аварию в комментариях.

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В сообществе появились фотографии, на которых видно, что колеса самосвала застряли в яме, которая находится на повороте дороги, из-за чего машина наклонилась на бок, а кабина водителя поднялась над дорожным полотном. На снимках также можно заметить, что попавший в аварию грузовик не перекрыл движение других автомобилей.

Некоторые пользователи сети назвали яму «беринговой впадиной». Россияне также предположили, что колеса самосвала попали в колодец, или водитель таким способом хотел «срезать» путь. Один из жителей отметил, что на этом участке машины уже несколько раз «улетали в "кювет"». По словам пользователя, он обращался в местную администрацию с просьбой заделать яму, однако проблема так и не решилась.

В июле 2020 года проезжавший по недавно отремонтированной дороге автомобиль провалился под землю в Калининграде. Момент аварии попал на видеорегистратор. На кадрах было видно, что дорожное полотно неожиданно обрушилось, в результате чего половина машина оказалась в яме и задымилась. Тогда проходившие мимо горожане подбежали к автомобилю и помогли водителю выбраться наружу.

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