По факту ДТП с автобусом в Калмыкии возбуждено уголовное дело

СКР возбудил уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом в Калмыкии

Следователи Калмыкии возбудили уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом в Яшкульском районе. Об этом сообщается на сайте республиканского управления Следственного комитета России (СКР).

Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и работники экстренных служб, прибыл глава Яшкульского района.

По данным следствия, пассажирский автобус «Неоплан», следовавший из Махачкалы в Санкт-Петербург, столкнулся с КамАЗом в ночь на 24 октября на 246-м километре автодороги «Астрахань — Элиста — Ставрополь». В автобусе находилось 28 пассажиров. Министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов сообщил, что в результате аварии шесть человек погибли, восемь пострадали.

