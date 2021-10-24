Число погибших в ДТП с автобусом в Калмыкии увеличилось до шести

В результате столкновения автобуса с «Камазом» на трассе Р-216 погибло шесть человек

Число погибших в результате столкновения автобуса с грузовиком в Калмыкии возросло до шести человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Юрия Кикенова.

ДТП произошло на 246-м километре трассы Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь на территории Яшкульского района Калмыкии. Всего в автобусе находилось 28 человек. По последним данным, в результате аварии с «Камазом» пострадало восемь человек, пятеро из которых получили травмы легкой и средней степени тяжести. Состояние еще одной женщины оценивается как крайне тяжелое, в настоящее время решается вопрос о ее доставке в республиканскую больницу, рассказал агентству главный врач Яшкульской районной больницы Николай Ишкеев. Уточняется, что все пострадавшие являются жителями Дагестана.

Ранее сообщалось, что пострадавших в результате столкновения автобуса и грузовика на трассе Р-216 временно разместили в придорожном кафе. По факту произошедшего органы внутренних дел проводят проверку.