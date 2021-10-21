Четыре человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком под Владимиром

По меньшей мере четыре человека погибли в результате ДТП в Судогодском районе Владимирской области. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

Уточняется, что авария произошла около 03:30 по московскому времени на 187 километре автодороги М7 «Волга». По предварительной информации, автобус Mercedes, следуя в сторону Нижнего Новгорода, столкнулся с грузовиком Scania, который стоял на обочине.

В результате погибли 4 человека, еще 6 пострадали. На месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренных служб.

15 октября автомобиль врезался в автобус возле дома №3 на Череповецкой улице на севере Москвы. В результате пострадали люди, находящиеся в легковом автомобиле.

