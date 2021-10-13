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Восемь человек пострадали в ДТП с трамваем и автобусом в российском городе

В Казани восемь человек получили травмы в ДТП с трамваем и автобусом
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Кадр: Россия.Татарстан

В Казани восемь человек пострадали в ДТП с трамваем и автобусом. У всех пассажиров травмы средней степени тяжести. Об этом сообщает в среду, 13 октября, радиостанция «Говорит Москва».

Авария произошла на улице Декабристов. После столкновения трамвай сошел с рельсов и въехал в опору линии электропередачи.

По данным ТАСС, на месте находятся сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

Ранее в Таловском районе Воронежской области семь человек, среди которых шесть детей в возрасте от 7 до 14 лет, пострадали в аварии с участием школьного автобуса.

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