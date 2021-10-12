25 человек погибли в ДТП с автобусом в Непале

BBC News: в результате автокатастрофы на северо-западе Непала погибли 25 человек

Как минимум 25 человек погибли в результате автокатастрофы на северо-западе Непала. Об этом сообщает BBC News.

По информации издания, автобус перевернулся у подножия холма в районе Мугу. К месту происшествия направили сотрудников служб спасения. Точное число пострадавших не сообщается, им оказали помощь. По предварительным данным, жители ехали домой с большого религиозного праздника.

На данный момент причины ДТП с автобусом устанавливаются. BBC News отмечает, что автомобильные аварии — не редкость для Непала из-за плохих дорог и некачественного обслуживания транспортных средств.

5 сентября сообщалось, что в результате ДТП с автобусом в Египте, следовавшим по маршруту Шарм-эш-Шейх — Каир, погибли 12 человек. Авария произошла недалеко от города Суэц. Водитель не справился с управлением, автобус врезался в бетонное ограждение на дороге и перевернулся. После происшествия в городскую больницу доставили 40 пострадавших с травмами разной тяжести, среди жертв есть дети.