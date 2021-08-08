При аварии автобуса в Турции погибли 14 человек

На северо-западе Турции в провинции Балыкесир перевернулся автобус. В результате аварии погибли не менее 14 человек, из них 11 на месте, а трое в больнице, сообщает агентство Anadolu.

Еще 18 человек госпитализированы в пять больниц города. Автобус следовал в город Эдремит. На месте происшествия ведется расследование, обстоятельства инцидента уточняются.

Это уже вторая за неделю авария автобуса в Турции. В понедельник, 2 августа, в провинции Анталья перевернулся туристический автобус, перевозивший путешественников из России.

Погибли трое человек, 16 пассажиров пострадали и получили различные травмы. По данным Минздрава России на середину недели, в больницах оставались пять человек.