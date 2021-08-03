Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

Минздрав рассказал о состоянии россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению Министерства здравоохранения России, 15 российских граждан были выписаны из стационаров, еще пятеро находятся в больницах.

Ранее сообщалось, что десять пострадавших в ДТП россиян, вылетят из Антальи в Самару 4 августа. Также источник в туркомпании «Интурист» заявил о том, что родственники российских туристов вместе с руководством туроператора вылетели в Турцию для оперативного решения возникающих вопросов.

Авария произошла в понедельник, 2 августа, в провинции Анталья. Согласно предварительным данным, предоставленным дорожной полицией, водитель не справился с управлением, после чего автомобиль пересек разделительную линию, вылетел на встречную полосу и перевернулся.

