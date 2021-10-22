Из-за опрокидывания автобуса на российской трассе погиб человек

В Свердловской области из-за опрокидывания автобуса погиб человек, еще восемь пострадали

В Свердловской области на трассе опрокинулся автобус, в результате ДТП погиб один человек, еще восемь пострадали. Об этом сообщил руководитель пресс-службы управления МВД региону Валерий Горелых, его цитирует ТАСС.

Он заявил, что водитель автобуса не справился с управлением и съехал с дороги, где опрокинулся. Пострадавшие в аварии на российской трассе получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

По словам Горелова, шесть человек доставили в больницу города Нижняя Тура, двоих — в больницу Красноуральска. Один человек находится в реанимации.

Ранее во Владимирской области в результате аварии с автобусом и грузовиком погибли четыре человека. Автобус Mercedes, следуя в сторону Нижнего Новгорода, столкнулся с грузовиком Scania, который стоял на обочине.