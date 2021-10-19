В Москве дорожные камеры начали фиксировать еще одно нарушение

Дептранс: в Москве начали с помощью камер фиксировать езду без включенных фар

В Москве с помощью камер начали фиксировать езду автомобилей без включенных фар. Первый такой комплекс установили на востоке города, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы в своем Telegram-канале «Дептранс оперативно».

Столичные власти пояснили, что данные с новой камеры будут перепроверять вручную. Нарушителям грозит штраф.

Включенные фары ближнего света или дневные ходовые огни нужны для безопасности на дороге — автомобили с ними заметны при любых погодных условиях, добавили в московском Дептрансе.

Также встречный транспорт и пешеходы могут быстрее распознать машину с включенными фарами, что «снизит риск попасть в ДТП по невнимательности».

Ранее в Москве появились новые камеры с микрофонами, которые измеряют шум проезжающего транспорта для выписывания водителям штрафов. Тестировать дорожные комплексы поручили столичному Центру организации дорожного движения (ЦОДД).