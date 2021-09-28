В Москве начали тестировать новые камеры для наказания автомобилистов

В Москве начали появляться новые камеры с микрофонами, которые измеряют шум проезжающего транспорта для выписывания водителям штрафов. Тестировать дорожные комплексы начал столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД), сообщает «Коммерсантъ».

По словам замглавы департамента транспорта Андрея Корнеева, камера, которая позволит штрафовать водителей за шумную езду, оборудована четырьмя микрофонами. При этом дорожный комплекс будет также снимать фото и видео — для этого ночью используется датчик движения.

По его словам, для широкомасштабного использования камеры должны пройти сертификацию в Росстандарте. Кроме того, для этого необходимо будет принять отдельный документ с указанием пороговых значений шума.

Корнеев отметил, что камеры будут устанавливаться в местах, где жители больше всего жалуются на шум от автомобилей — сейчас одна из тестовых систем установлена в районе Чистых прудов.

Начальник управления дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Владимир Карпов рассказал, что штрафы, которые получат автомобилисты за шумную езду, будут включать панорамную фотографию с траекторией проезда транспортного средства, а также информацию об уровне произведенного шума в пяти-семи точках зафиксированной траектории.

О новых камерах, которые будут проверять шлемы у мотоциклистов и наличие ОСАГО и техосмотра у столичных автомобилистов ранее сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на ЦОДД. Там уточнили, что камеры также будут фиксировать движение мотоциклистов между полосами,