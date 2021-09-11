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Российских водителей предупредили о начале «сплошных проверок» на дорогах

ГИБДД: российских водителей ждут «сплошные проверки» на дорогах
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Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Сотрудники ГИБДД в эти выходные, 11-12 сентября, проведут масштабный рейд в регионах России. О «сплошных проверках» предупредили в ведомстве, сообщает РИА Новости.

В ГИБДД добавили, что инспекторы по всей стране будут останавливать как можно больше машин, чтобы выявлять нетрезвых водителей. Там пояснили, что цель таких проверок — профилактика ДТП и минимизация тяжестей их последствий.

По данным ведомства, в некоторых регионах проверки продлятся до вторника, 14 сентября.

В России 11 сентября отмечается День трезвости. В этот праздник по всей стране проводятся мероприятия и акции, призванные напомнить людям о вреде алкоголя.

Ранее в МВД россиян предупредили о новых штрафах. Речь идет о штрафах на 500 рублей за установку дополнительных динамиков и усилителей звука, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации.

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