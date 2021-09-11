Юрист рассказал о «скрытых патрулях» ГИБДД

Сотрудники ДПС по закону имеют полномочия и права на ведение скрытого патрулирования, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он пояснил, что патрульный автомобиль не всегда выглядит так, как его привыкли видеть. Полицейские могут использовать обычную гражданскую машину, которая ничем не выделяется из общего потока. Однако, как отметил юрист, задействование таких патрулей не всегда необходимо, поскольку на дрогах имеется достаточное количество электронных средств контроля.

Он заявил, что работа скрытых патрулей оправдана на тех участках, где не является возможным обеспечить безопасность движения и снизить уровень аварийности обычными методами контроля, например улучшением дорожного покрытия, организацией движения или расстановкой дорожных знаков.

«Автолюбители быстро привыкают ко всем новым формам контроля, и появление любой новой машины на обочине будет рассматриваться как скрытое патрулирование, что может, наоборот, не уменьшить, а увеличить количество аварийных ситуаций», — отметил Соловьев.

Ранее сотрудники ГИБДД устроили стрельбу по нетрезвому водителю, который проигнорировал их просьбу об остановке автомобиля, набрал скорость и начал вилять по дороге, выезжать на встречную полосу и обочину. Полицейские сделали предупредительный выстрел в воздух, а затем им пришлось открыть огонь по задним колесам машины, благодаря чему нарушитель был задержан.