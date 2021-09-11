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Сотрудники ГИБДД устроили стрельбу по нетрезвому водителю и попали на видео

МВД опубликовало видео, как полицейские открыли огонь по автомобилю пьяного водителя
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В Тверской области нетрезвый водитель пытался скрыться от сотрудников полиции после того, как они хотели остановить его на дороге. Мужчина набрал скорость и начал вилять по дороге, а также выезжать на встречную полосу и обочину. Видео, на которое попали кадры устроенной погони опубликовало УМВД России по Тверской области.

После неоднократных требований сотрудников ГИБДД остановиться и предупредительного выстрела в воздух полицейским пришлось вести огонь по задним колесам Nissan, в результате чего нарушитель был задержан. В результате погони и стрельбы никто не пострадал.

«Задержанным оказался 58-летний житель города Бологое. Водитель был направлен на медицинское освидетельствование, по результатам которого установлено, что мужчина находился в состоянии опьянения. Автомобиль помещен на платную стоянку, а его владелец доставлен в отдел полиции», — говорится в сообщении.

Ранее в Волгоградской области мужчина на самодельном кабриолете устроил GTA-заезд, попытался уйти от полиции и дать сотруднику взятку. Выяснилось, что срок действия его водительских прав истек в 2018 году, а на автомобиле использовались подложные госномера. Мужчина отказался от всех видов освидетельствования.

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