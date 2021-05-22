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Водитель открыл стрельбу по пешеходам из-за ударившего по машине россиянина

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Фото: страница «ВКоролеве» во «ВКонтакте»

В подмосковном Королеве водитель Range Rover открыл стрельбу из автомобиля и ранил двоих пешеходов. Он не хотел уступать им дорогу, сообщает РЕН ТВ.

Конфликт начался вечером 21 мая, когда двое взрослых с ребенком переходили дорогу по пешеходному переходу на Октябрьской улице. Очевидцы отметили, что автомобиль не притормозил перед пешеходами и едва не наехал на людей. В ответ один из них ударил самокатом по машине, после чего водитель открыл дверь и начал стрелять.

По предварительным данным, двое мужчин получили ранения. Им оказана помощь медиков. С участниками инцидента работает полиция.

Ранее в Госдуме предложили вернуть смертную казнь после стрельбы в казанской школе. С соответствующим предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. По его словам, в России идет война с массовыми убийствами, и в этой борьбе будут хороши все средства.

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