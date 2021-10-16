Появилось видео с перевернувшимся в Анталье автобусом с российскими туристами

В сети появилось видео с автобусом с российскими туристами, который перевернулся в Анталье

В сети появилось видео с автобусом, который перевернулся в турецкой провинции Анталья в районе Манавгат. В салоне находились семь российских туристов. Кадры опубликовал Telegram-канал «Федерал Пресс».

В ролике видно, что автобус лежит на обочине. Корпус машины измят, а лобовое стекло выбито. На месте происшествия в данный момент работают турецкие специалисты: они осматривают автобус. За кадром также слышно стук дождя.

Ранее 16 октября сообщалось, что автобус, в котором находились семь россиян и водитель, перевернулся в турецкой Анталье на скользкой из-за дождя дороге. Пассажирам пришлось выбираться из салона через лобовое стекло. Все пострадавшие были доставлены в больницу, их жизни ничто не угрожает. В результате ДТП погибших нет.

Крупная автомобильная авария произошла в провинции Анталья в августе. По данным дорожной полиции, водитель не справился с управлением, после чего автомобиль пересек разделительную линию, вылетел на встречную полосу и перевернулся. В результате ДТП погибли четыре россиянина, еще 16 пострадали.