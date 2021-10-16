Автобус с российскими туристами перевернулся в Анталье

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой Анталье. Инцидент произошел в районе Манавгат, сообщает местное издание Hurriyet.

По информации издания, водитель микроавтобуса не справился с управлением на скользкой после дождя дороге. В итоге автобус занесло на повороте, после чего он съехал с трассы и перевернулся. Пассажирам пришлось выбираться наружу через лобовое стекло.

На место прибыли службы спасения. Все восемь человек, включая семерых россиян, были доставлены в больницу. Отмечается, что сейчас их жизни ничего не угрожает.

15 октября четверо российских туристов были найдены мертвыми в сауне отеля в деревне Керрет округа Кавая в Албании. Причиной их смерти стало удушье. Среди погибших — двое мужчин и две женщины в возрасте 31-58 лет. Правоохранители сообщили, что посольство России в Тиране проинформировано о произошедшем.

Издание Albanian Daily News допустило, что туристы находились внутри сауны дольше разрешенного времени.

Крупная автомобильная авария произошла в провинции Анталья в августе. По предварительным данным дорожной полиции, водитель не справился с управлением, после чего автомобиль пересек разделительную линию, вылетел на встречную полосу и перевернулся. В результате ДТП погибли четыре россиянина и 16 пострадали.