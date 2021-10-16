Четырех россиян нашли мертвыми в сауне отеля в Албании

Тела четырех граждан России найдены в сауне отеля в поселке Керрет, Албания, причиной смерти стало удушье. Об этом сообщает издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию.

Как отмечает издание, тела были найдены в пятницу, 15 октября. Среди погибших туристов двое мужчин и две женщины, их возраст: 31, 37, 40 и 58 лет.

По данным правоохранителей, посольство России в Тиране проинформировано о произошедшем.

23 сентября группа альпинистов запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. Поиски пропавших велись на высоте свыше пяти тысяч метров. Работу спасателей затрудняли шквалистый ветер, сильные осадки в виде снега, низкая температура и плохая видимость. Именно резкое ухудшение погодных условий, по мнению организаторов тура, являлось причиной несчастного случая, в результате которого погибло пятеро россиян. 14 туристов удалось спасти, 11 из них получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

