Названа возможная причина гибели российских туристов в Албании

Возможной причиной гибели четырех российских туристов в Албании мог стать хлор в бассейне при отеле. Об этом в воскресенье, 17 октября, со ссылкой на источник в полиции пишет Albanian daily News.

Так, по данным правоохранителей, погибшие до случившегося попросили поплавать в бассейне при гостинице, который был закрыт. Полиция предположила, что работник, который его чистил, мог использовать слишком много чистящего средства.

Тела четверых российских туристов — двух мужчин и двух женщин в возрасте 31-58 лет — были найдены в сауне отеля в деревне Керрет округа Кавая в Албании 15 октября. Эксперты назвали версию с их гибелью от удушья маловероятной, поскольку при проверке места происшествия не было обнаружено никаких элементов, способных вызвать асфиксию.