Погибшие в Албании российские туристы оказались одной семьей

Российские туристы, погибшие 15 октября в Албании, оказались одной семьей. Мертвыми были найдены муж с женой и их дочь с женихом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отдыхающие проводили в Албании отпуск. Молодые люди были помолвлены, и после путешествия должна была состояться их свадьба.

Четверо российских туристов были найдены мертвыми в сауне отеля в деревне Керрет округа Кавая в Албании в пятницу, 15 октября. По предварительным данным, россияне скончались от удушья. Среди умерших — двое мужчин и две женщины в возрасте 31-58 лет. Правоохранители сообщили, что посольство России в Тиране проинформировано о произошедшем.

По данным SHOT, вся семья была в подходящей для сауны одежде: мужчины были в плавках, а женщины в халатах. При этом неизвестно, заходили ли они в парилку. Отмечается, что у старшей женщины было диагностировано онкологическое заболевание, поэтому баню она не посещала.

Кроме того, по словам родственников, никто из членов семьи не употреблял алкоголь или наркотики. Окончательная причина смерти будет известна после вскрытия.