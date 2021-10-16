Появились подробности о погибших в Албании российских туристах

Работник албанского отеля, в сауне которого были найдены мертвыми российские туристы, поделился подробностями инцидента. Его версия событий появилась в Telegram-канале РЕН ТВ.

По его словам, россияне приехали в отель за час до случившегося. Они сразу же отправились в сауну. Также работник отеля утверждает, что все четверо погибших были родственниками.

Сотрудник вспомнил, что несколько раз пытался дозвониться до них, так как гости заказали еду и напитки в сауну, однако, зайдя в помещение, он обнаружил их мертвыми.

Четверо российских туристов были найдены мертвыми в сауне отеля в деревне Керрет округа Кавая в Албании в пятницу, 15 октября. Причиной их смерти стало удушье. Среди погибших — двое мужчин и две женщины в возрасте 31-58 лет. Правоохранительные органы сообщили, что полиция выясняет, исправно ли работала система вентиляции в сауне, и были ли россияне пьяны. Также правоохранители допрашивают персонал.

Позднее в сети появилось видео с места гибели туристов. Сейчас там работают сотрудники правоохранительных органов.

